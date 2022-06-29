Лівія зупинила експорт нафти з ключового порту через політичну кризу

Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) призупинила постачання з ключового східного порту Рас-Лануф на тлі загострення політичної кризи в країні.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає Інтерфакс-Україна.

Національна нафтова корпорація 28 червня повідомила торговим та судноплавним компаніям про форс-мажорні обмеження на терміналі, одному з найбільших у Лівії.

Цей крок було зроблено наступного дня після того, як NOC заявила, що їй, можливо, доведеться припинити експорт із затоки Сірт, до якої входять Рас-Лануф та інші порти, такі як Ес-Сідер, Брега та Зуетіна. Хоча незрозуміло, чи Ес-Сідер також підпадатиме під дію форс-мажорних обставин, виробництво Waha Oil Co., яке використовує термінал, майже повністю зупинено, зазначає агентство.

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Спецпосланник США по Лівії, посол Річард Норланд обговорив з головою NOC Мустафою Саналла "критичну важливість негайного відновлення лівійського видобутку нафти для Лівії та світової економіки", йдеться з Twitter посольства США в Лівії.

Норланд зазначив, що за міжнародної підтримки під керівництвом Лівії робляться зусилля щодо створення механізму для забезпечення прозорості щодо того, як витрачаються доходи від нафти.