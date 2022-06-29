Світова економіка навряд чи повернеться до стану останніх 10 років, – Лагард

Світова економіка навряд чи повернеться до низькоінфляційного середовища, в якому перебувала останні 10 років.

Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард на форумі ЄЦБ, передає Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що ми повернемося назад до низькоінфляційного середовища. Я вважаю, що сили, вивільнені внаслідок пандемії COVID-19, внаслідок масштабного геополітичного шоку, з яким ми зіткнулися, тепер, змінять ландшафт, у якому перебуватимемо", – заявила Лагард.

Вона зазначила, що більшість процесів в економіці протягом останніх 20 років були засновані на глобалізації, на розподілі ланцюжків поставок, на скороченні витрат.

"Це змінилося і, ймовірно, продовжить рухатися до чогось, що нам поки не відомо", – сказала Лагард.

"Одні вважають, що глобалізація продовжиться в якомусь іншому форматі. Інші вважають, що місце, в якому ви робите, з якого ви надаєте послуги, визначатиметься іншими факторами, а не лише рівнем витрат. Так, фактор витрат залишиться, проте йтиметься і про те, де варто локалізувати сервіси, де наймати людей, де скорочувати витрати, чи є ці місця політично друзями чи недругами і чи можу я прогнозувати майбутнє мого виробництва, моїх сервісів", – додала вона.

Ще одним фактором, який впливатиме на динаміку інфляції в Європі, стане "зелена" трансформація у регіоні, вважає Лагард.

Висока інфляція, яка відзначається в єврозоні, за словами глави ЄЦБ, значною мірою викликана "енергетичним шоком, який ми зазнали, відчуваємо і, ймовірно, продовжимо відчувати" внаслідок високої залежності регіону від зовнішніх постачальників енергоресурсів.