Кабмін призначив голову Держпраці

Кабінет міністрів призначив Ігоря Дегнеру головою Державної служби України з питань праці.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №527-р від 28 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Він призначений на посаду з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Водночас іншим своїм розпорядженням №526-р Кабмін звільнив Дегнеру з посади першого заступника голови Держпраці, яку він обіймав з жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, Дегнера вуже очолював Держпраці кілька місяців в 2020 році.