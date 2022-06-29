Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" із Євросоюзом

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку українська влада характеризує як "транспортний безвіз".

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який підписував угоду від імені України, передає пресслужба Мінінфраструктури.

"Домовитися про укладання цієї Угоди нам вдалося в максимально короткі терміни – переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди", – зазначив Кубраков.

Міністр нагадав, що в умовах повномасштабної війни та блокування українських портів обсяг експорту автомобільним транспортом і, як наслідок, потреба у дозволах на міжнародні перевезення зросли у кілька разів. При цьому 12 країн ЄС погодились тимчасово скасувати дозволи для українських перевізників.

Підписана сьогодні угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у всі держави ЄС, що дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Зокрема, Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Наразі угоду підписано строком на 1 рік з можливістю пролонгації, вона тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Нагадаємо, що з моменту підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%. У той же час кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась. Щорічно це призводило до великих втрат як українських перевізників, так і економіки країни загалом.