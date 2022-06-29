Швейцарія готується до дефіциту газу взимку

Влада Швейцарії оприлюднила план дій на випадок можливого дефіциту природного газу в країні взимку.

Про це йдеться в повідомленні на уряду країни, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо сховища не вдасться заповнити відповідно до плану, то не виключена ситуація, коли спостерігатиметься дефіцит газу наступної зими", – сказано в повідомленні.

Згідно з цим планом, у разі нестачі газу домогосподарства та підприємства мають скоротити використання газу. Якщо цих заходів буде недостатньо, то влада країни може перейти до системи розподілу газу за квотами. Уряд Швейцарії також не відкидає інших обмежень на споживання газу.

У повідомленні наголошується, що три чверті постачання газу до країни йде через Німеччину, тому "нестача газу до ЄС, зокрема до ФРН, торкнеться Швейцарії".

Крім того, влада Швейцарії розпочала підготовку на випадок нестачі електроенергії в країні.

Раніше повідомлялося, що дефіцит газу в Німеччині може зашкодити експорту до інших країн Європи.