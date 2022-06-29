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Євросоюз готовий розблокувати транзит російських товарів у Калінінград, – Reuters

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Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву, аби не провокувати ескалацію з Москвою.

Про це з посиланням на двох поінформованих співрозмовників повідомило в середу агентство Reuters, передає Європейська правда.

За словами джерел, Європі важко балансувати дотримання суворих санкцій і ризики подальшої ескалації з Москвою. Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда.

"Ми маємо постати перед реальністю. (Путін, – ред.) має більше важелів впливу, ніж ми. У наших інтересах знайти компроміс", – заявило одне з джерел Reuters, визнавши, що цей компроміс може виявитися несправедливим.

Одним із можливих варіантів може бути виключення товарів, що прямують до Калінінградської області, з-під дії санкцій на тій підставі, що це не є міжнародною торгівлею. Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде.

Інший варіант полягає в тому, що підставою для виключення транзиту до Калінінграда з-під дії санкцій стануть гуманітарні міркування. Але, за даними джерел Reuters, Литва має серйозні застереження щодо цієї опції.

Співрозмовники агенції розійшлися в тому, коли саме будуть оголошені оновлені правила транзиту: одне джерело назвало термін до 10 липня, інше – наступний тиждень.

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Раніше повідомлялося, що Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

До того Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Це викликало різку критику з боку Кремля.

Однак в МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+16
Им пофиг на Украину, они думают, что пуйло ограничится только нашей страной. Их никак не колышат обстрелы мирных жителей. Им лишь бы все вернулось на круги своя. Если для этого надо пожертвовать Украиной, они не задумаются. Европа (я сейчас про старый свет) уже показала, что это кучка ссыкливых продажных бюрократов
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29.06.2022 20:03
+11
В мене немає слів! Вони бляха з глузду з'їхали?
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29.06.2022 20:10
+8
Литва має унікальну можливість потролити євро-виродків , ввівши свої особисті санкції , що забороняють транзит рашко-гамна через територію Литви .
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29.06.2022 20:46
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29.06.2022 19:39 Відповісти
Могли б іхтамнєти міст підірвати і проблем немає, але ні, дешевше буде, щоб Україну бомбили...
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29.06.2022 21:43 Відповісти
Им пофиг на Украину, они думают, что пуйло ограничится только нашей страной. Их никак не колышат обстрелы мирных жителей. Им лишь бы все вернулось на круги своя. Если для этого надо пожертвовать Украиной, они не задумаются. Европа (я сейчас про старый свет) уже показала, что это кучка ссыкливых продажных бюрократов
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29.06.2022 20:03 Відповісти
В мене немає слів! Вони бляха з глузду з'їхали?
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29.06.2022 20:10 Відповісти
Ваша правда. Нащо тоді було оце: Литва ветуватиме рішення ЄС про транзит підсанкційних товарів на територію Калінінграда та області
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29.06.2022 20:55 Відповісти
Про мюнхенську змову і чим це закінчилось вони не пам'ятають?
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29.06.2022 20:16 Відповісти
Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде

100500% гарантія що транспортуватимуться! Усюди. І вам боягузам в обличчя кацапня сміятиметься відвертою брехнею, що, мовляв, нє ми всьо саблюдаєм
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29.06.2022 20:19 Відповісти
Литва має унікальну можливість потролити євро-виродків , ввівши свої особисті санкції , що забороняють транзит рашко-гамна через територію Литви .
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29.06.2022 20:46 Відповісти
Україною пропонують підтертись, щоб попу путін наждачкою не поранив. Гидко і низько. У Європі взагалі є якась сила волі хоч щось поставити ребром?
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29.06.2022 21:40 Відповісти
Рашка спокойно может привещзти ВСЕ грузы в Калининград морским паромом-просто это будет дороже чем поездом. Европа беспокоится о том чтобы у калининградцев не выросли цены на товаоры или о том чтобы калининградцы и прочие россияне не убивали Украинцев? Европа делает большую глупость пытаясь прогнуться перед гопником-Путиным
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29.06.2022 22:13 Відповісти
Якщо на те пішло, то їКенісберг це не москальська територія. Для чого її було залишати під окупацією москалів? Прийшов час повертати все награбоване
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30.06.2022 00:51 Відповісти
Показати гопнику слабість - це свідомо спровокувати його на напад... Ну-ну...
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29.06.2022 22:44 Відповісти
Лапки к верху и сдавайтесь , а параша вас проглотит и не подавится! С гопником можно говорить только с позиции силы!
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29.06.2022 23:19 Відповісти
Ну не можна, ніякої ескалації... Ви, що серйозно дибіли, можна тільки *********?
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30.06.2022 00:19 Відповісти
ЄС гадає яким чином можно проституцію назвати доброчиністю 🤣
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30.06.2022 01:10 Відповісти
Це ж вся агентура хрен*ля в Европі собі жопу порвала щоб таке виродити.
Коли вже европейські еліти зрозуміють що гроші в валізах від рашистів це соромно, це як від бандитів, це як валізи з ще живими дітьми для чорних трансплантацій - потім, валізу з рештками дитини після забору всіх органів рашисти примусять зберігати в себе й почнуть шантажувати цим компроматом, це не приносить щастя.
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30.06.2022 03:40 Відповісти
Євробздуни здулись, як тільки ***** топнув ногою.
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30.06.2022 07:08 Відповісти
Ті, хто підіграють диктатору - нічим не кращі за нього! Треба не на поступки йти, а ще й морську блокаду вже 25+років незаконно окупованої Східної Прусії організувати, принаймні до проведення референдуму там про подальшу долю цієї території(під пильним наглядом західних миротворців чи когось ще зі зброєю в руках не з кацапії). Щось дуже вже на багато речей закривають очі ******* євро-імпотенти(чи просто підгодовані підсвинки - російськими нафтодоларами?): і на цю незаконну окупацію, і на незаконне членство рашки в ООН(не те що - перебування її в совбезі з правом вето); про те, що коїться кацапами в Україні з 2014-го - взагалі мовчу...
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30.06.2022 08:24 Відповісти
 
 