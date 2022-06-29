Ціни на російську нафту зросли через Азію, – Bloomberg

Ринкова ціна на російську нафту марки Urals зросла на $15 і досягла позначки в $90 за барель.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Як пише видання, попит на російську нафту забезпечують переважно покупці з країн Азії. Також останнім часом з'явилося багато невеликих торгових домів, які бажають вести справи з Росією, що допомагає зберегти потоки нафти в Азійський регіон.

Ринкова ціна на нафту не враховує дисконтів, з якими зараз продається Urals. Дисконти сягають до 30% від ринкової ціни через небажання багатьох трейдерів мати справу з ресурсами з країни-агресора.

В агентстві припускають, що попит на російську нафту в Азійському регіоні збережеться навіть у разі введення як санкцій обмеження ціни (price cap) на Urals.

Нагадємо, на саміті G7, що відбувся наприкінці червня, лідери країн G7 доручили своїм міністерствам розробити механізми для встановлення глобальної верхньої межі цін на російську нафту.

Механізм обмеження ціни передбачає заборону страхування морських перевезень російської нафти, якщо вартість нафти для покупця перевищуватиме певну верхню межу. Яку саме межу буде встановлено для ціни на нафту з росії, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.