Надходження держбюджету від міжнародної допомоги зросли втричі, – нардеп

З початку червня до державного бюджету України надійшло 87,5 млрд грн зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, що втричі більше, ніж у травні (28 млрд грн).

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"За червень (який ще не закінчився) до бюджету вже надійшло 87,5 млрд грн від зовнішньої допомоги. Це понад втричі більше, ніж місяць тому, і це місяць ще не завершився", – повідомив нардеп.

Железняк зауважив, що червень може стати першим місяцем з початку повномасштабної війни, коли зовнішня допомога від партнерів перевищить податкові надходження держбюджету.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд.

У травні Мінфін сподівався отримати від міжнародних партнерів $2 млрд для фінансування дефіциту бюджету замість необхідних $5 млрд.