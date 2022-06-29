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Новини Фінанси
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Надходження держбюджету від міжнародної допомоги зросли втричі, – нардеп

Новини БізнесЦензор Фінанси

бюджет,госбюджет

З початку червня до державного бюджету України надійшло 87,5 млрд грн зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, що втричі більше, ніж у травні (28 млрд грн).

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"За червень (який ще не закінчився) до бюджету вже надійшло 87,5 млрд грн від зовнішньої допомоги. Це понад втричі більше, ніж місяць тому, і це місяць ще не завершився", – повідомив нардеп.

Железняк зауважив, що червень може стати першим місяцем з початку повномасштабної війни, коли зовнішня допомога від партнерів перевищить податкові надходження держбюджету.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд.

У травні Мінфін сподівався отримати від міжнародних партнерів $2 млрд для фінансування дефіциту бюджету замість необхідних $5 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Звичайно, дякуємо усім за допомогу в такий складний для України час ...
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30.06.2022 08:29 Відповісти
Лично я не вижу ничего плохого,что Украина будет брать кредиты из вне для покрытия дефицита бюджета .Сейчас война и в экономике страны форсмажор.Нужно брать кредиты в десятки миллиардов долларов ,но под минимальные проценты и с обслуживанием долга начиная с 25-26 годов.Война очень скоро закончится,порты разблокируют,экономика заработает на полную...
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30.06.2022 09:20 Відповісти
Ну тепер слугам буде де розвернутись для дерибану!
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30.06.2022 10:41 Відповісти
 
 