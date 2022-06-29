Надходження держбюджету від міжнародної допомоги зросли втричі, – нардеп
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З початку червня до державного бюджету України надійшло 87,5 млрд грн зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів, що втричі більше, ніж у травні (28 млрд грн).
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.
"За червень (який ще не закінчився) до бюджету вже надійшло 87,5 млрд грн від зовнішньої допомоги. Це понад втричі більше, ніж місяць тому, і це місяць ще не завершився", – повідомив нардеп.
Железняк зауважив, що червень може стати першим місяцем з початку повномасштабної війни, коли зовнішня допомога від партнерів перевищить податкові надходження держбюджету.
Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше заявляв, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд.
У травні Мінфін сподівався отримати від міжнародних партнерів $2 млрд для фінансування дефіциту бюджету замість необхідних $5 млрд.
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