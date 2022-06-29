Санкції дозволили заморозити активи росіян на $30 мільярдів, – Мінфін США

Створена США міжнародна група з пошуку активів російських владних еліт та олігархів (REPO) в рамках багатосторонньої координації допомогла заблокувати або заморозити активи росіян під санкціями на загальну супу понад $30 млрд.

Як повідомляється у заяві Мінфіну США, йдеться про фінансові та економічні активи.

Крім того, заморожені або затримані яхти та інші судна, що належать росіянами під санкціями, а також їх елітна нерухомість.

У заяві наголошується, що наступні місяці робоча група США продовжить відстежувати російські активи, які перебувають під санкціями.

Окрім США до REPO входять також представники Австралії, Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Єврокомісії.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.