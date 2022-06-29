Росія змушує іноземні компанії продавати бізнес за половину вартості

Російська урядова комісія, яка погоджує продаж активів іноземних компаній в РФ, вимагає від них зниження ціни мінімум на 50%, порівняно з ринковою вартістю.

Про це міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив під час зустрічі Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), пише російський Forbes.

За його словами, урядова комісія з іноземних інвестицій, розглядаючи продаж бізнесу іноземною компанією та виведення грошей, спираються на два критерії: згоду профільного відомства на продаж активу та купівлю його російським підприємцем, а також на дисконт, який має становити не менше 50%.

"Якщо хочуть йти, нехай зазнають певних витрат на виході їх з цього активу", – заявив російський міністр, додавши, що йдеться про 50% від останньої оціночної вартості.

Як повідомлялося, напередодні, 28 червня, про продаж бізнесу в Росії оголосили одразу декілька міжнародних компаній: виробник побутової техніки Indesit – компанія Whirlpool, виробник ліфтів та ескалаторів KONE, фінський виробник лісозаготівельної техніки Ponsse, а також виробники шин Michelin та Nokian Tyres.

За підрахунками Єльського університету, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну про зупинення або обмеження роботи в Росії заявили вже понад 1000 іноземних компаній.