Службова недбалість: СБУ повідомила чиновникам Держгеокадастру про підозру через розкрадання землі

Співробітники Служби безпеки України повідомили чотирьом колишнім керівникам Держгеокадастру в Житомирській області та двом колишнім керівникам Держгеокадастру в Кіровоградській області про підозру підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про очільників Держгеокадастру у цих двох областях періоду 2019-2021 років.

"Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, експосадовці підписали низку наказів, які дозволили протиправно передати у приватну власність сільськогосподарські землі на загальну суму майже 6 млн гривень", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про 11 епізодів, коли земельні ділянки з тим самим цільовим призначенням надавалися у приватну власність одній і тій же особі по два і більше разів з порушенням вимог чинного законодавства.

За даними слідства, така схема була можливою через "прогалини" у роботі "Національної кадастрової системи" та системи електронного документообігу "Докпроф".

Як повідомлялося, навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.

За результатом чого тоді про підозру було повідомлено 2 топ-чиновникам Держгеокадастру. Однак першу із затриманих у цій справі – колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру в Київській області – суд відпустив під особисте зобов'язання.