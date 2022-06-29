БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1727 відвідувачів онлайн
Новини IT
3 629 11
освіта (191) IT-індустрія (218) Федоров Михайло (175)

В Україні запустили проєкт безкоштовного навчання у сфері IT (оновлено)

Новини БізнесЦензор IT

компьютер

В Україні запустили проєкт IT Generation, що дасть можливість для людей здобути спеціальність в IT, які раніше ніколи не працювали в цій галузі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Незабаром ми зможемо безоплатно навчити 1000 українців IT-спеціальностей. А через деякий час – ще 2000. Проте кінцева мета – допомогти десяткам тисяч українців увійти до IT", – написав Федоров.

За його словами, це лише перший етап й абсолютно новий підхід до взаємодії між потенційними студентами, державою та освітніми компаніями. Важливо, що не держава буде навчати IT, а саме компанії, які цим професійно займаються/

"Наша ціль – збільшити частку IT у ВВП країни до 10%, яка до повномасштабного вторгнення сягала максимум 5%. Попри війну, наш IT сектор продовжує зростати. Майбутнє за технологічними компаніями та цифровою економікою. Що більше людей зараз увійдуть до IT, то швидше ми зможемо зміцнити нашу економіку", – підкреслив міністр.

В пресслужбі Мінцифри уточнили, що IT Generation – це лише пілотний проєкт, що має лягти в основу більш масштабного національного проєкту, який має на меті надати можливість 60 тисячам українців здобути безоплатну ІТ-освіту.

Навчання за програмою триватиме від 2 до 6 місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ. Рекомендований рівень володіння англійською мовою — В1 (середній).

Учасники програми зможуть вивчати Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java, а також нетехнічні програми – Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів 24 червня виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 1,8 млрд грн для надання державної підтримки суб’єктам господарювання за новою бюджетною програмою "Підтримка заходів з організації професійного навчання осіб за освітніми програмами у сфері ІТ-технологій, графічного дизайну".

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судді, що грабують IT спеціалістів знищать галузь.
показати весь коментар
29.06.2022 21:07 Відповісти
И где же сам проект? Как на него записаться?

Похоже деньги давно украдены, осталось отрапортовать о выполнении.
показати весь коментар
30.06.2022 04:55 Відповісти
Ті, хто не можуть самі знайти, це будуть найкрутіші айтішниги)))
показати весь коментар
30.06.2022 09:22 Відповісти
непогано)
показати весь коментар
30.06.2022 10:05 Відповісти
Вы не умеете заГуглить, чтобы найти нужную информацию и стремитесь стать ITшницей?
Таких специалистов как вы отпрвляют сразу ДІЮ развивать.
показати весь коментар
30.06.2022 10:16 Відповісти
https://dou.ua/forums/topic/38596/#2421151 тут було на пальцях доведено просто як двері що закон чи там указ президента на заборону перетину кордону для чоловіків є неконституційним. Якщо це на декілька місяців то ще ок.. Але де гарантія що зелена влада людей і далі не буде держати за лохів і робити ще більше антиконституційності?
показати весь коментар
30.06.2022 11:06 Відповісти
Я просто залишу це тут https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
показати весь коментар
30.06.2022 11:09 Відповісти
https://youtu.be/ogGK8rjDqJE і ще це залишу тут для роздумів зелебобікам і ярмак-оприверженцям
показати весь коментар
30.06.2022 11:12 Відповісти
у військовий час дія Конституції і права громадян обмежуються
показати весь коментар
30.06.2022 13:21 Відповісти
сайт пустышка. записаться невозможно. видимо,места уже по родственникам распределены
показати весь коментар
30.06.2022 12:20 Відповісти
о, ще один геній, майбутній it-гуру))
Там написано, що відбір почнеться орієнтовно в серпні.
показати весь коментар
30.06.2022 13:22 Відповісти
 
 