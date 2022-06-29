У рамках урядової програми роботу знайшли лише 6 тисяч переселенців, – нардеп

В рамках урядової програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) роботодавці взяли на роботу всього 6,2 тис. українців.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

"Щодо програми уряду про компенсації роботодавцям 6 500 грн за працевлаштування ВПО: на програму виділяли 200 млн грн, але використали з неї тільки 26% (51,8 млн)", – повідомив наредп.

Він додав, що станом на 27 червня подали заявку на отримання компенсації 3 763 роботодавців, працевлаштовано за програмою 6166 внутрішньо переміщених осіб,.

Як повідомлялося, 13 квітня Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 200 млн грн з резервного фонду державного бюджету для виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, з 1 квітня уряд почав прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу осіб, переміщених усередині країни через розв'язану Росією війну. Такі підприємці зможуть протягом двох місяців отримувати по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.