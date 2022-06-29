"Метінвест" Ахметова призупиняє роботу більшості своїх підприємств

Металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського з 1 липня зупиняє роботу двох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі (Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК), та скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також буде призупинено видобуток на Північному ГЗК.

В пресслужбі компанії серед причин такого рішення називають "логістичні чинники, зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію".

"Компанія максимально залучить тисячі працівників до проведення ремонтних робіт та упорядкування території на вищезгаданих активах зі збереженням основного заробітку", – зазначається у повідомленні.

"Метінвест" не уточнює, яку частину співробітників вказаних підприємств забезпечать роботою.

Таким чином, з гірничо-збагачувальних комбінатів "Метінвеста" в Україні продовжить роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

Згідно з повідомленням, для відновлення роботи підприємств "Метінвест" просить державної підтримки.

"Насамперед йдеться про оптимізацію логістичної складової, а також інші регуляторні рішення", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що раніше всі перевезення готової продукції "Метінвест" здійснював морем, зараз порти заблоковані, а логістичні витрати на її вивезення залізницею в декілька разів більші. Крім того, продукція місяцями стоїть у черзі на кордоні з ЄС.

"Метінвест" також вказує серед причин призупинення виробництва високу собівартість, підвищення цін на енергоносії, відсутність попиту на металеві вироби на внутрішньому ринку нашої країни, який зазнав скорочення на понад 2/3 порівняно з лютим, а також значне падіння світових цін на чавун і сталь.

Зазначимо, що заява "Метінвеста" про призупинення виробництва з’явилася наступного дня після того, як Міністерство інфраструктури погодило підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення вантажів на 70%. Нові тарифи набули чинності сьогодні, 29 червня. "Укрзалізниця" планує завдяки цьому отримати додатково понад 11 млрд грн до кінця 2022 року.

При цьому восени минулого року на фоні зростання світових цін на залізну руду Інгулецький, Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, направили на виплату дивідендів близько 55 мільярдів гривень.