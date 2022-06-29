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"Метінвест" Ахметова призупиняє роботу більшості своїх підприємств

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ахметов

Металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського з 1 липня зупиняє роботу двох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі (Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК), та скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також буде призупинено видобуток на Північному ГЗК.

В пресслужбі компанії серед причин такого рішення називають "логістичні чинники, зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію".

"Компанія максимально залучить тисячі працівників до проведення ремонтних робіт та упорядкування території на вищезгаданих активах зі збереженням основного заробітку", – зазначається у повідомленні.

"Метінвест" не уточнює, яку частину співробітників вказаних підприємств забезпечать роботою.

Таким чином, з гірничо-збагачувальних комбінатів "Метінвеста" в Україні продовжить роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

Згідно з повідомленням, для відновлення роботи підприємств "Метінвест" просить державної підтримки.

"Насамперед йдеться про оптимізацію логістичної складової, а також інші регуляторні рішення", – зазначається у повідомленні.

В компанії нагадали, що раніше всі перевезення готової продукції "Метінвест" здійснював морем, зараз порти заблоковані, а логістичні витрати на її вивезення залізницею в декілька разів більші. Крім того, продукція місяцями стоїть у черзі на кордоні з ЄС.

"Метінвест" також вказує серед причин призупинення виробництва високу собівартість, підвищення цін на енергоносії, відсутність попиту на металеві вироби на внутрішньому ринку нашої країни, який зазнав скорочення на понад 2/3 порівняно з лютим, а також значне падіння світових цін на чавун і сталь.

Зазначимо, що заява "Метінвеста" про призупинення виробництва з’явилася наступного дня після того, як Міністерство інфраструктури погодило підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення вантажів на 70%. Нові тарифи набули чинності сьогодні, 29 червня. "Укрзалізниця" планує завдяки цьому отримати додатково понад 11 млрд грн до кінця 2022 року.

При цьому восени минулого року на фоні зростання світових цін на залізну руду Інгулецький, Північний та Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, що входять до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського, направили на виплату дивідендів близько 55 мільярдів гривень.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Новінського ? Це падло ще на свободі ? Цікаво !
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29.06.2022 16:17
+4
просить державної підтримки
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29.06.2022 17:44
+4
Ахметов самый старый и самая крупная рыба русского влияния на Украину и Новинский. Их необходимо немедленно арестовать и все конфисковать в пользу государства Украина!!!
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29.06.2022 19:04
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"для відновлення роботи підприємств "Метінвест" просить державної підтримки"

П: Мене дівчата не *******.
ОБ: Зверніться в Всесвітню лігу сексуальних реформ!
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29.06.2022 16:02 Відповісти
"логістичні чинники...."
Міністерство інфраструктури погодило підвищення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення вантажів на 70%.
ЗЄльоні вміють вдарити під дих платникам податків
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29.06.2022 19:44 Відповісти
Это была ключевая фраза. Остальное было уже не важным.

Узнаю вопли МАУ: "Подайте, нам не выжить!" Годами грабили пассажиров, а сейчас "им тяжело". Так и г-н Ахметов, кормилец страны и "крупнейший налогоплательщик". Это не страшно, что в итоге консолидированный платеж меньше меньшего, главное "побольше пиару".
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29.06.2022 19:53 Відповісти
Новінського ? Це падло ще на свободі ? Цікаво !
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29.06.2022 16:17 Відповісти
просить державної підтримки
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29.06.2022 17:44 Відповісти
Поїхали офшори на морі витрачати
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29.06.2022 17:46 Відповісти
Ахметов самый старый и самая крупная рыба русского влияния на Украину и Новинский. Их необходимо немедленно арестовать и все конфисковать в пользу государства Украина!!!
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29.06.2022 19:04 Відповісти
необходимо немедленно арестовать и все конфисковать в пользу государства Украина

ну и?
шо дальше?

керувати підприємствами сам будеш?
чи з рукожопими ЗЄлебобами ?
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29.06.2022 19:46 Відповісти
Можна директром поставити Таруту.
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29.06.2022 20:28 Відповісти
Яке відношення до керівництва підприємством мають власники а тим паче ЗЄлебоби?
Підприємствами керують Директор, Головний Інжинер, головбух та інші.Від того що зміниться власник виробництво не залежить,я працював на підприємстві в якому за три роки власники мінялись разів 4, токарі як точили так і точать,складальники як складали так і складають,всі постачальники та замовники лишились тіж самі.Единий висновок з твого допису, що за помин ЗЄлебоби тобі виплачують надбавку, бо з ДВОХ твоїх висерів Зєлебоба згадується двіччі.
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29.06.2022 20:46 Відповісти
Хуже не будет. Да откуда же вы беретесь.
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30.06.2022 08:54 Відповісти
Короче, вся ваша беда в том что вы не знаете как поддерживать текущий уровень или тем более улучшать. Оттого у вас вместо планов одно хуже не будет.
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30.06.2022 08:56 Відповісти
Бог послал кару на православную суку
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29.06.2022 21:01 Відповісти
Рыжая падло пусть яхту за 700 млн.продаст и купит вооружение для ВСУ.
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29.06.2022 21:43 Відповісти
Усе, Ахметка йде бомжувати
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30.06.2022 00:41 Відповісти
Олігархам час на пенсію. Судити їх все одно ніхто не буде. А в новій Україні, де повинно бути верховенство права, постійна війна з корупцією і її носіями, не може бути місця олігархам. Великі бізнесмени, як на заході, нехай собі працюють, лобіюють інтереси, як в США, але не корумпують чиновників за наші ж гроші і державні ресурси. Тому нам олігархи не потрібні в новій Україні. А в теперішній період ці паразити показали, що вони паразити. І деякі, як Ахметов, намагаються це приховати, навмисно, не від щирого серця, а з конкретними піар-цілями, виділяючи гроші на допомогу, щоб сформувати в суспільстві думку, що він не паразит, а корисний член суспільства. А по факту, вони всі паразитували і намагаються продовжити паразитувати на Україні, використовуючі ресурси, підтримуючі роботу деяких з них, або якщо взагалі вони зносилися, то вимушено вкладати гроші в їх ремонт, чи заміну. Це не те, що потрібно для розвитку України. Потрібні люди, які її хочуть постійно розвивати і модернізувати, бо знають, що тільки так вони можуть витримати конкуренцію в світі і дати майбутнє українцям в Україні.
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30.06.2022 09:05 Відповісти
Короче, будем строить коммунизм.
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30.06.2022 09:20 Відповісти
Треба будувати те, де люди, які визначають напрямок руху країни і розвитку суспільства, міркуюють категоріями розвитку і створення нового, кращого. А наші олігархи міркуюють категоріями захоплення і відбору: вчора я забрав, завтра в мене заберуть, відповідно не треба розвивати, треба витискати. Вони не винахідники, не творці. Вони знали, як в свій час, силою забирати те, що погано лежало. І такі люди не змінюються. З часом вони можуть найняти людей, які можуть допомогти компенсувати цю ваду - здатність тільки захоплювати, відсутність можливості створювати, яку вони можуть спробувати імітувати, але їх сутність хужаків це не змінює. Хижаки потрібні в природі, але не в цивілізованому суспільстві. В дійсно цивілізованих і розвинених суспільствах, хижаків навіть не тримають у зоопарках в клітках. Бо це не гуманно по відношенню до хижаків. Тому олігархи на вихід, у природу. Плавайте на своїх яхтах, витрачайте награбоване, але ідіть з України.
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30.06.2022 09:33 Відповісти
Почитал коменты, и удивился как всех волнует судьба олигархов. Что с ними делать, как наказать, чего отобрать. А про роботяг, которых сотни тысяч на этих гоках от зарплаты до зарплаты пахали день и ночь. А теперь будут сидеть и думать как прожить и не сдохнуть с голоду вместе с детьми, при нынешних то ценах. Ведь не всех в армию берут, и не все за кордон съехали. И плату за квартиру ни кто не отменял. Вот за кого надо подумать, и не после войны, а сейчас !!!
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30.06.2022 19:49 Відповісти
Робітникам цих підприємств, які втратили роботу через війну звісно повинна допомагати держава з грошей від партнерів наших. Бо інших грошей в нас зараз особливо немає для цих потреб. Я думаю так і буде. Або роботодавець допомагає нехай. Покаже, що вони для нього важливі, що вони з однієї команди. Сім'я.
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02.07.2022 20:53 Відповісти
Как интересно выглядит, сперва раздает помощь и бронежилеты , потом просит помощь у государства,и интересно во сколько раз больше чем он потратил 🤔 .. и сколько % из этой суммы компенсации нужно будет откатить 🤔, хотелось бы уже цифры посмотреть)) со схемой долго не заморачивались, в итоге и пиар , и прикурили ещё, причем с обоих сторон)) вот такая вот математика , пока вы тут смсками скидываетесь)
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01.07.2022 10:30 Відповісти
Віддати державі - точно розпи...ять, якщо щось незаконно приватизував - доведіть, і збийте різницю. А говорити - не мішки тягати. Якщо щось роблять незаконно - доводьте і беріть за місця. Укрзалізницю давно треба було приватизовувати. Але звичайно не в цей час. Інфа наводить на думку - в Європі продавати дозволили, а тут пишуть, що вагони стоять на митниці.
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02.07.2022 17:05 Відповісти
 
 