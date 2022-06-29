Російські окупанти захопили в Маріуполі запаси металу на $150 мільйонів

Під контролем російських окупантів в Маріуполі опинилося близько 234 тис. тонн металу на суму приблизно $148 млн.

Про це повідомляє Financial Times, передають Порти України.

Раніше група "Метінвест", власник маріупольських металургійних комбінатів ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", поінформувала, що у перший день війни в Маріупольському морському порту залишалося понад 234 тис. тонн металопродукції, виробленої на обох підприємствах.

Як заявили виданню представники "Метінвеста", компанії вдалося відстежити щонайменше 2,5 тис. тонн, які перевозять із окупованого українського Маріуполя до російського Ростова-на-Дону.

"Наш аналіз показує, що найбільш вірогідними пунктами призначення можуть бути країни Азії та Африки. Існує невелика ймовірність того, що деякі товари, а саме сляби, потраплять в Європу, (оскільки - ред.) сляби не підпадають під торгове ембарго", – заявила директорка з правового забезпечення "Метінвесту" Світлана Романова.

За її словами, "Метінвест" подав кримінальні скарги і намагається використовувати інші можливості, але чіткого законного шляху немає.

Як зазначає видання, крадіжка сталі сигналізує про зростаючу проблему у забезпеченні застосування санкцій через імовірне відкриття інших портів на окупованих територіях.

До Маріупольського порту раніше зайшли щонайменше три судна, щоб завантажити вкрадену сталь. Це твердження підтверджується супутниковими знімками.

Маріупольські металлургійні комбінати "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча є найбільшими активами гірничо-металургійної групи "Метінвест".

Раніше повідомлялося, що через Маріупольський порт, що наразі окупований російськими військами, росіяни вже викрали майже 30 тис. тонн української металопродукції.

До того директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський розповідав, що станом на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис. тонн металу та чавуну, вартість яких сягає $170 млн, які російські окупанти зараз намагаються вкрасти.