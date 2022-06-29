Російські війська завдали збитків спортивній інфраструктурі на $140 мільйонів, – Мінмолодьспорту

Російські війська зруйнували та пошкодили 100 спортивних об'єктів на території України, сума збитків сягає орієнтовно $130-140 млн.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає пресслужба міністерства.

Зокрема, 16 об’єктів знищено повністю або частково, 84 – мають пошкодження різного ступеню. Найбільше зруйновано на Донбасі – 44 об’єкти.

Водночас Гутцайт наголосив, що за дорученням президента Зеленського спільно з командами ОПУ і уряду Мінмолодьспорту продовжить будувати сучасні спортивні бази, як і в минулі роки.

Так, у 2020-2021 роках в Україні побудовано та реконструйовано 171 об’єкт: 7 басейнів, 42 стадіони, 80 спортивних майданчиків, 40 спорткомплексів, 2 льодові арени.

Зазначається, що для відбудови зруйнованих і пошкоджених війною спортивних об’єктів, міністерство в межах ініціативи United 24 вже відкрило спецрахунок в НБУ для збору пожертв.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України.

"Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.