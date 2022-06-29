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Американський мільярдер Річард Бренсон відвідав Гостомель

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бренсон

Засновник аерокосмічної компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі на Київщині.

Про це повідомив очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у Facebook.

"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки", – зазначив він.

За словами Думенка, американський бізнесмен цікавився аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його відновлення. Зазначається, що представники "Укроборонпрому" та ДП "Антонов" розповіли йому про наявні проєкти реконструкції летовища.

Як повідомлялося, ДП "Антонов", яке входить до держконцерну "Укроборонпром", планує реконструювати зруйнований російськими військами аеродром під Гостомелем. Збитки від руйнування летовища компанія оцінила в $1 мільярд. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Віддати компанії Virgin Galactic в управління ДП"Антонов" разом з аєропортом.Вони б точно не допустили те, що сталося з АН225!
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29.06.2022 15:00 Відповісти
 
 