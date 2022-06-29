"Енергоатом" попередив про підготовку провокації на ЗАЕС з боку окупантів

Окупанти, які перебувають на Запорізькій атомній електростанції, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

"Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", – наголосили в "Енергоатомі".

Водночас найголовнішим побоюванням компанія називаєвідсутність контролю над діями окупантів, "адже під виглядом "проведення перевірки" вони можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю.

"А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів". Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує", – кажуть в НАЕК.

В "Енергоатомі" наголосили, що будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів.

"Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою", – зазначили в компанії.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.