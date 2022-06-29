Міненерго скасувало свій наказ про встановлення обмежень на ринку електроенергії

Міністерство енергетики скасувало свій наказ, яким планувалося зобовʼязати учасників ринку електроенергії закуповувати на ринку "на добу наперед" (РДН) щонайменше 10% від подекадного споживання.

Відповідні зміни передбачено наказом №205 від 15 червня "Про скасування наказу Міністерства енергетики України від 26 травня 2022 року N187", повідомляє галузеве видання ExPro.

"Скасувати наказ Міністерства енергетики України від 26 травня 2022 року N 187 "Про стабілізацію роботи ринку електричної енергії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2022 року за N583/37919", – йдеться в новому наказі.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики 26 травня видало наказ, за яким учасники ринку електричної енергії мали закуповувати на ринку "на добу наперед" щонайменше 10% від загального обсягу подекадного споживання. Він мав набути чинності 1 липня.

Документом пропонувалося встановити, що в разі нездійснення учасником ринку покупки на ринку "на добу наперед" обсягу електричної енергії, визначеного у п.1 цього наказу, такий учасник ринку зобов'язаний докупити відповідні обсяги електроенергії на ринку "на добу наперед" у наступній декаді. У разі невиконання учасником ринку цієї вимоги учасник набував би статусу "дефолтний".

Ряд експертів вказував, що запровадження обмежень на ринку електроенергії належать до повноважень НКРЕКП, а не Міністерства енергетики.