Міненерго скасувало свій наказ про встановлення обмежень на ринку електроенергії
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Міністерство енергетики скасувало свій наказ, яким планувалося зобовʼязати учасників ринку електроенергії закуповувати на ринку "на добу наперед" (РДН) щонайменше 10% від подекадного споживання.
Відповідні зміни передбачено наказом №205 від 15 червня "Про скасування наказу Міністерства енергетики України від 26 травня 2022 року N187", повідомляє галузеве видання ExPro.
"Скасувати наказ Міністерства енергетики України від 26 травня 2022 року N 187 "Про стабілізацію роботи ринку електричної енергії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 травня 2022 року за N583/37919", – йдеться в новому наказі.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики 26 травня видало наказ, за яким учасники ринку електричної енергії мали закуповувати на ринку "на добу наперед" щонайменше 10% від загального обсягу подекадного споживання. Він мав набути чинності 1 липня.
Документом пропонувалося встановити, що в разі нездійснення учасником ринку покупки на ринку "на добу наперед" обсягу електричної енергії, визначеного у п.1 цього наказу, такий учасник ринку зобов'язаний докупити відповідні обсяги електроенергії на ринку "на добу наперед" у наступній декаді. У разі невиконання учасником ринку цієї вимоги учасник набував би статусу "дефолтний".
Ряд експертів вказував, що запровадження обмежень на ринку електроенергії належать до повноважень НКРЕКП, а не Міністерства енергетики.
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