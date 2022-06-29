Суд у Харкові арештував три компанії громадян РФ та Білорусі
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Суд задоволено клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури про накладання арешту на корпоративні права трьох компаній, засновниками яких є представники РФ та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у Facebook.
"Київським районним судом м. Харкова накладено арешт на корпоративні права вказаних підприємств на суму близько 80 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що досудове розслiдування вказаних кримінальних проваджень проводиться за фактом здiйснення фiнансової діяльності на територiї Харкова низкою суб’єктів господарської дiяльностi, кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є громадяни РФ i Бiлорусі.
При цьому, службові особи підприємств забезпечують на територiї України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області.
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