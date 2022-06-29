Шмигаль анонсував нові українські санкції проти Росії

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) найближчим часом затвердить нові санкції проти Росії та осіб, причетних до агресії проти України.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради з представниками Апарату РНБО, Офісу президента, Мін'юсту, Мінекономіки, МЗС, Мінреінтеграції та інших органів влади.

"Санкції, що накладаються на фізичних і юридичних осіб, які вчиняють злочини проти України та українців, мають бути ефективними та невідворотними… Скоординували позиції всіх державних органів, що займаються санкційною політикою. Обговорили комплекс заходів, який має консолідувати всі напрацювання та вже найближчим часом посилити санкційний тиск з боку нашої держави на агресора та його поплічників", – написав голова уряду.

Як повідомлялося, до санкційних списків України досі не включений ряд російських мільярдерів, які потрапили під санкції США, ЄС та Великої Британії.

Зокрема, співвласник LetterOne Михайло Фрідман, співвласник гірничо-металургійного холдингу USM Алішер Усманов, колишній співвласник футбольного клубу "Челсі" та акціонер гірничо-металургійної компанії Evraz Роман Абрамович.

Також обмежувальні заходи з боку України не застосовані до депутатів Держдуми та членів Ради Федерації РФ, які визнали самостійність так званих "Л/ДНР", не до всіх очільників військово-промислових підприємств.