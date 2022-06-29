Siemens відкинула звинувачення "Газпрому" у причетності до проблем з постачанням газу до ЄС

Німецька енергетична компанія Siemens Energy відкидає звинувачення з боку Росії в тому, що постачання газу до Німеччини довелося скоротити через несвоєчасне обслуговування турбін.

Про це в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung повідомив голова наглядової ради компанії Джо Кезер, передає DW.

"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома у Росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б таке сильне скорочення потоку газу", – наголосив він.

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie з Франції – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". Таким чином "Газпром" відмовився перенаправити ці обсяги газу через Україну, хоча потужність української ГТС дозволяє повністю замістити транспортування газу через "Північний потік".