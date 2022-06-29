СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії, який не повернув військовим вертольоти на $500 тисяч

Служба безпеки затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній, який проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже $500 тис.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що ця авіаційна техніка мала бути задіяна для виконання бойових завдань Національною гвардією України під час повномасштабної агресії РФ.

"Натомість власник компанії заробляв десятки млн грн на суборенді літальних апаратів на території Західної Африки", – наголосили в спецслужбі.

Правоохоронці встановили, що у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії.

Згідно з умовами укладеного договору в разі введення воєнного стану та зобов’язувалася повернути повітряні судна на базовий аеродром. Однак керівник авіакомпанії залишив гелікоптери закордоном.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших винних осіб та повернення вертольотів у власність держави.