Грузія заборонила експорт пшениці та ячменю

Уряд Грузії заборонив експорт пшениці та ячменю з країни до 1 липня 2023 року.

Відповідний документ уже підписав прем'єр-міністр Грузії, передає пресслужба уряду.



Як зазначено в постанові, рішення зумовлене проблемами продовольчої безпеки, які створюються в сучасному світі.



"З огляду на глобальні проблеми продовольчої безпеки, які виникли внаслідок російсько-української війни, експорт пшениці та ячменю з Грузії заборонений до 1 липня 2023 року з 4 липня", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, Туреччина хоче провести переговори між Росією та Україною щодо розблокування експорту зерна.

Як повідомлялося, раніше турецьке інформагентство Anadolu повідомило, що за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися минулого тижня в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі за участі Туреччини, Росії, України та ООН для обговорення питання виведення суден із зерном із окупованих портів України. В МЗС України своєю чергою заявили, що конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів наразі немає.

Раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.

Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.