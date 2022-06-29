Правоохоронці викрили злочинців, які привласнили 100 мільйонів під видом оформлення соцвиплат з ЄС

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито злочинну групу за фактами шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем (ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб шахрайським шляхом заволоділа коштами українців, які намагались отримати фінансову допомогу від країн ЄС.

"У період дії воєнного стану вони створили ряд фейкових (фішингових) веб-ресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через такі інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою", – йдеться у повідомленні.

У ході розслідування правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих українців, яким завдано збитки на загальну суму понад 100 млн грн.

За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Вживаються заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках.

Наразі тривають слідчі дії. Роботу фішингових веб-ресурсів заблоковано, продовжується встановлення всіх учасників злочинної схеми.