В Росії сервіси ремонту техніки змушені використовувати компоненти нових та вживаних гаджетів, – ЗМІ

Для ремонту смартфонів, ноутбуків та іншої електроніки в Росії через дефіцит комплектуючих сервісні центри починають використовувати компоненти нових та вживаних гаджетів.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку електроніки.

Після вторгнення РФ в Україну низка виробників техніки заявила, що припиняє постачати свої пристрої та запчастини на територію Росії, серед них Apple, Samsung, Dell, Asus та інші. У сервісних центрах з ремонту техніки Apple минулого тижня заявили, що час ремонту пристроїв можуть досягати тижні через нестачу запчастин.



Крім того, додатково ускладнює ситуацію початок реалізації в Росії техніки, ввезеної за паралельним імпортом.

Як стверджують російські рітейлери, витрати на сервісне обслуговування та його організацію, які раніше несли виробники, тепер перейшли до дистриб'юторів.



Через нові схеми постачання можуть збільшитися і терміни гарантійного обслуговування електроніки. Через паралельний імпорт здебільшого планується постачати гаджети, призначені для країн ЄАЕС. "Електроніка реєструється в одній із країн ЄАЕС – наприклад, у Казахстані чи Киргизстані, а також, наприклад, Сербії чи Чорногорії. За вимогами виробника гарантійне обслуговування має здійснюватися в цих країнах", – каже співрозмовник видання.

Тому, додав він, дистриб'юторам доведеться відправляти техніку для ремонту в одну з цих країн, що щонайменше вдвічі збільшить терміни.



За словами гендиректора Acer у Росії Дмитра Кравченка, близько 90% ремонтів раніше проводилося протягом п'яти робочих днів, але зараз ці терміни можуть бути довшими залежно від доступності комплектуючих. "Ті запчастини, які неможливо отримати з-за кордону, ми намагаємося компенсувати за рахунок розбирання іншої продукції, так званих донорів", – підтвердив він.



Кравченко уточнив, що на товари, ввезені за допомогою паралельного імпорту, гарантія від Acer взагалі не буде доступною, всі зобов'язання несе або імпортер, або продавець. У re:Store також кажуть, що ремонт "паралельних" товарів у авторизованих сервісах Apple неможливий.

Зазначається, що ціна на ремонт смартфонів у другому кварталі вже збільшилася на 11% у річному вимірі та на 5% у порівнянні з першим кварталом, ноутбуків – на 6% в обох випадках.