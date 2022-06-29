Канада надасть Україні кредит ще на $150 мільйонів

Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів ($150 мільйонів) для підтримки негайних потреб у державних видатках.

Про це під час пресконференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

"Канада надасть українському уряду 200 млн доларів, щоб підтримати його негайну потребу у ліквідності", – сказав він.

За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн канадських доларів (близько $115 млн) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні.

"Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", – зазначив Трюдо.

Прм’єр також додав, що Канада підтримує рішення ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, днями Україна отримала пільговий кредит від Японії на $500 мільйонів.