Майже 65 тисяч літніх людей отримають по 2220 гривень від ООН, – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики політики України передало для виплати грошової допомоги Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) перелік літніх людей, які не є переміщеними особами і подали заяви на допомогу через соціальну платформу "єДопомога".

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

"Усі заяви, інформацію про які ми передали до УВКБ ООН, пройшли верифікацію, тобто ми переконались, що це реальні люди з реальними адресами, які насправді відносяться до вразливих категорій. Це люди з деокупованих, окупованих територій та регіонів, у яких ведуться бойові дії, які не є внутрішньо переміщеними особами, але постраждали від війни і потребують підтримки. Це 62 475 сімей, що складаються з 64 886 людей. Протягом трьох місяців кожен член сім'ї отримуватиме допомогу в розмірі 2 220 грн", – зазначила Лазебна.

У Мінсоцполітики нагадали, що соціальна платформа "єДопомога" надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації.

Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.