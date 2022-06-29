Національний депозитарій зменшив прибуток у першому кварталі на 31%

Національний депозитарій України (НДУ, Київ), який є центральним депозитарієм в Україні, у першому кварталі 2022 року отримав 5,23 млн грн чистого прибутку, що на 31,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в його звіті у системі розкриття Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, надходження депозитарію від реалізації послуг впали на 24,5% – до 18,15 млн грн, проте завдяки отриманим відсоткам зниження чистого доходу було меншим – 12,1%, до 22,77 млн грн.

"Події щодо призупинення проведення окремих депозитарних операцій вплинули на проміжну фінансову звітність ПАТ "НДУ", зокрема, зменшилися доходи від надання депозитарних послуг порівняно з очікуваним рівнем доходу за відповідний звітний період. Воєнні дії можуть вплинути на економічну ситуацію в країні, а їхні наслідки неможливо оцінити із достатнім рівнем передбачуваності", – наголошується у звіті.

Керівництво депозитарію нагадало, що з 24 лютого призупинено проведення всіх операцій у системі депозитарного обліку, за винятком індивідуальних рішень. Крім того, НДУ з 1 березня вирішив не нараховувати емітентам плату за окремі послуги.

Згідно з документом, "враховуючи факт неприпустимих дій Республіки Білорусь щодо України, НДУ розірвав договір із республіканським унітарним підприємством "Республіканський центральний депозитарій цінних паперів".

"У 2022 році Центральний депозитарій планує продовжувати свою діяльність і реалізовувати нову Стратегію на 2021-2024 роки, яку а в 2021 році затвердила наглядова рада. Водночас правління Центрального депозитарію усвідомлює значні ризики як для депозитарної системи загалом, так і для Центрального депозитарію", – сказано у звіті.

Частка Нацбанку у НДУ становить 25% акцій. Великими акціонерами Нацдепозитарію є держава в особі НКЦПФР – 25%, пенсійний фонд НБУ – 10,9399%, державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" – відповідно 25% "мінус" 1 акція та 9,9903%.