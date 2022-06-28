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Новини Макроекономіка
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Білорусь (1494) облігації (1356) євробонди (586)

Білорусь також погашатиме борги за єврооблігаціями в рублях

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лукашенко,путін

Білорусь виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями.

Про це йдеться в повідомленні білоруського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", – сказано в повідомленні.

Відповідно до рішення влади, виконання боргових зобов'язань з державних цінних паперів, розміщених на зовнішніх фінансових ринках, здійснюватиметься у білоруських рублях за курсом Нацбанку РБ на дату платежу.

Раніше уряд Білорусі вирішив, що розраховуватиметься за своїми зобов'язаннями перед Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.

У даний час в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.

Автор: Галина Ялівець
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Бульбособаки,спробуйте драниками борги гасити..
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28.06.2022 21:51 Відповісти
А бульбами не пробували розраховуватись? Наприклад, одна бульба=2 долари США...
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28.06.2022 23:42 Відповісти
Правильно. Касапы потянут бульбашей за собой. Вот только у касапов все еще есть запас прочности и нефть с газом еще деньги приносят. А бульбаши булькнут первыми. Долго не продержатся.
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29.06.2022 01:06 Відповісти
"верной дорогой идете , товарисчи"-десь в район корабля...
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29.06.2022 04:39 Відповісти
А почему в срублях? Давайте уже бобрами, всё равно вам писец дефолт.
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29.06.2022 06:39 Відповісти
країна яка могла би розвиватись як сусіди з заходу-дякуючи диктатору що узурпував владу вже десятки років скотиться до рівня північної Кореї. І так всі диктаторські режими. Чому такого ніколи не буде в країнах демократії - бо там "залізні" закони вироблені століттям які виключають будь які причини для встановлення авторитарних режимів.
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29.06.2022 12:49 Відповісти
 
 