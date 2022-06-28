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Кабмін (7237) продовольство (159)

Офіс Всесвітньої продовольчої програми відновить роботу в Україні

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

кабмин

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди із Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про відновлення угоди про відкриття Офісу ВПП в Україні.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 28 червня.

"Проєктом, поміж іншого, передбачено поновлення представництва ВПП в Україні; оперативне реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у сфері розподілу фінансової допомоги та допомоги в натуральній формі для постраждалих регіонів, та сприяння розвитку співробітництва в контексті участі українських компаній у закупівлі сільськогосподарських і продовольчих товарів для потреб міжнародних гуманітарних проектів Всесвітньої продовольчої програми ООН", – написав Мельничук.

Автор: Галина Ялівець
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