США затримали танкер, що міг перевозити російську нафту, – WSJ

Влада США затримала корабель, який прямував із Росії до Луїзіани (США) з вантажем паливних продуктів.

Танкер Daytona належить грецькому судновласнику TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований компанією Vitol, торговим домом у Швейцарії. Згідно з даними, він відплив з російського Таманського півострова в Чорному морі на початку червня з мазутом і вакуумним газойлем, і планував прибути до Нового Орлеана в неділю, пише The Wall Street Journal.

Судно не могло вигрузити свій вантаж, за словами людей, знайомих із ситуацією та даними про судноплавство. Він проходить перевірку митниці та прикордонної служби США, повідомив чиновник берегової охорони США.

"Vitol веде свій бізнес у повній відповідності з усіма відповідними законами та нормативними актами, включно із санкціями", – повідомив представник компанії електронною поштою.

Від подальших коментарів вона відмовилася. Представники TMS Tankers від коментарів відмовилися.

У березні США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої, нафтового палива, скрапленого газу та вугілля з країни після її вторгнення в Україну.

Згідно з даними Kpler, платформи відстеження товарних потоків, вантаж на Daytona позначений як такий, що має російське походження. Мазут зазвичай використовується в котлах і печах, а вакуумний газойль очищається на бензин і дизельне паливо.

Ембарго виключає нафтопродукти та нафтопродукти, які пройшли транзитом через Росію, наприклад нафту з Казахстану, який використовує мережу трубопроводів Росії для доставки в порти. Термінал на Таманському півострові транспортує як російські, так і казахстанські нафтопродукти. Що стосується мазуту та вакуумного газойлю, близько 25% продукції, що відвантажується з цього терміналу, є казахською, а решта – російською, за даними судноплавної компанії, що працює в регіоні.