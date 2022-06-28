Україна допомагатиме Японії в розвитку цифровізації державних послуг

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство цифровізації Японії підпишуть меморандум про співпрацю.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри за результатами зустрічі віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з міністром цифровізації Японії Карен Макішима.

Під час зустрічі міністри обговорили напрями співпраці, зокрема у форматі діджитал, міністрів G7, де Японія буде головувати наступного року. Мінцифри зацікавлене в поглибленні співробітництва й обміні найкращими практиками розвитку IT-галузі та розбудови електронного уряду.

"Міністерство цифровізації з’явилося в Японії лише минулого року, тому ми готові експортувати досвід швидкої цифрової трансформації в Україні. А згодом плануємо підписати Меморандум про співпрацю між міністерствами. Уже майже три роки ми будуємо цифрову державу. І навіть попри повномасштабне вторгнення, продовжуємо впроваджувати нові сервіси та послуги з огляду на потреби українців. Японія теж зараз сфокусувалася на цифровій трансформації та покращенні сфери державних послуг. Ми готові поділитися українським досвідом та нашими найкращими розробками", – зазначив Федоров.

Вын додав, що сьогодні триває перша світова кібервійна, і Україні вдається вдало обороняти цифрові кордони держави. Тому Японії цікавий досвід Мінцифри у сфері кіберзахисту та підтримки об’єктів критичної інфраструктури.