Путін узаконив контрабанду закордонних товарів

Російський президент Владімір Путін підписав закон, який дозволяє ввозити до Росії вироблені в інших країнах товари без згоди правовласників.

Закон опублікований на російському порталі правової інформації та набув чинності, повідомляє Інтерфакс.

Йдеться про продукцію, введену в обіг за кордоном, водночас поки що ця норма передбачена лише на 2022 рік.

Відповідно до підписаного документа, не є порушенням використання результатів інтелектуальної діяльності, виражених у товарах (групах товарів), перелік яких встановлюється урядом, а також не є порушенням використання засобів індивідуалізації, якими такі товари марковані.

Як повідомлялося, 22 червня Рада Федерації проголосувала за закон, що передбачає можливість ввезення в Росію товарів без згоди правовласників.

Раніше Мінпромторг РФ затвердив широкий перелік товарів, які можна ввозити до РФ без згоди правовласників. До переліку внесли парфумерію, одяг та взуття, годинник, меблі, папір, різну техніку, транспорт, електроніку, метали, паливо. До списку включили продукцію багатьох брендів, зокрема техніку Apple і Samsung, автомобілі Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota та низки інших виробників, які припинили постачання продукції в Росію.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.