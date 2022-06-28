БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1338 відвідувачів онлайн
Новини ВладаРегуляторна політика
4 281 7
імпорт (2071) Путін (907) Росія (11622)

Путін узаконив контрабанду закордонних товарів

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

путін

Російський президент Владімір Путін підписав закон, який дозволяє ввозити до Росії вироблені в інших країнах товари без згоди правовласників.

Закон опублікований на російському порталі правової інформації та набув чинності, повідомляє Інтерфакс.

Йдеться про продукцію, введену в обіг за кордоном, водночас поки що ця норма передбачена лише на 2022 рік.

Відповідно до підписаного документа, не є порушенням використання результатів інтелектуальної діяльності, виражених у товарах (групах товарів), перелік яких встановлюється урядом, а також не є порушенням використання засобів індивідуалізації, якими такі товари марковані.

Як повідомлялося, 22 червня Рада Федерації проголосувала за закон, що передбачає можливість ввезення в Росію товарів без згоди правовласників.

Раніше Мінпромторг РФ затвердив широкий перелік товарів, які можна ввозити до РФ без згоди правовласників. До переліку внесли парфумерію, одяг та взуття, годинник, меблі, папір, різну техніку, транспорт, електроніку, метали, паливо. До списку включили продукцію багатьох брендів, зокрема техніку Apple і Samsung, автомобілі Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota та низки інших виробників, які припинили постачання продукції в Росію.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкции нужно накладывать на те государства, которые разговаривают с Россией.
показати весь коментар
29.06.2022 00:37 Відповісти
Параша - країна мародер і крадій. Треба гнати її з усіх міжнародних установ та ізолювати як скажену потвору.
показати весь коментар
29.06.2022 03:51 Відповісти
Бульдозери тепер без роботи
показати весь коментар
29.06.2022 04:39 Відповісти
Ну, треба "дуже постаратися" щоб орки подохли від тих товарів.
показати весь коментар
29.06.2022 08:15 Відповісти
позорище "сверхдержавы"
показати весь коментар
29.06.2022 10:35 Відповісти
Але як сказав піськов: все іде по плану, тому це позорище планове.
показати весь коментар
29.06.2022 10:57 Відповісти
Надо ему отдать должное, скотина Брежнева пересидел
показати весь коментар
29.06.2022 10:46 Відповісти
 
 