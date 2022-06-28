DP World інвестує в румунський порт "Констанца"

Уряд Румунії підписав угоду з Дубайською корпорацією портів, митних і вільних зон (PCFC) і DP World про розвиток нової інфраструктури в порту "Констанца", щоб перетворити його на один з найважливіших вантажних і транспортних вузлів на Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні DP World.

Як повідомляється, Міністерство транспорту та інфраструктури Румунії має на меті розробити новий термінал roll-on/roll-off (RO-RO) для збільшення руху вантажних суден у порту Чорного моря, який став важливим шлюзом для торгівлі зі Східною Європою.

Зазначається, що це вимагатиме значних інвестицій та вдосконалення процедур для прискорення транзиту одиниць RO-RO через порт "Констанца". Згідно з угодою, PCFC працюватиме з DP World, провідним постачальником глобальних логістичних рішень наскрізного ланцюга поставок, щоб модернізувати та розвивати інфраструктуру на пірсі II-S в порту.

DP World реалізує проєкт і надасть необхідні інвестиції в фізичні та електронні активи. Зокрема, буде закуплено новий рентгенівський сканер для терміналу Ro-Ro, що скоротить час для проходження огляду вантажу та підвищить пропускну спроможність терміналу.

DP World (штаб-квартира – Дубай) – один із найбільших портових операторів світу. Ключовими бізнесами групи є порти та термінали (переважно контейнерні), технологічні парки та економічні зони, логістичні та морські сервіси. Оперує 123 логістичними та транспортними активами у 54 країнах. Управляє 78 морськими терміналами у всьому світі. У 2021 році збільшив контейнерооборот порівняно з попереднім роком на 9,4% – до 77,9 млн TEU.