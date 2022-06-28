Виробник алкоголю Johnnie Walker, Guinness та Captain Morgan остаточно йде з Росії

Британська компанія Diageo (виробляє напої під брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan та іншими) прийняла рішення про остаточне припинення бізнесу в Росії.

Про це в компанії повідомили російському виданню "Коммерсант".

У березні Diageo тимчасово припинила постачання готової продукції клієнтам у Росії, тепер це рішення стало постійним.

"Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат", – повідомив представник компанії.

За даними на сайті компанії, в Росії вона постачає продукцію до 70 тис. магазинів та 19 тис. ресторанів та барів.

3 березня у Diageo оголосили, що тимчасово припиняють постачання алкогольних напоїв до Росії після початку масштабного воєнного вторгнення в Україну. З того часу компанія продавала наявні в Росії запаси продукції.

Як повідомлялося, на початку березня американська компанія Brown-Forman, один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі, також вирішила припини роботу в Росії через вторгнення в Україну.

Brown-Forman є власником брендів віскі Jack Daniel's, Canadian Mist, горілки Finlandia, лікеру Southern Comfort, текіли El Jimador а також кількома брендами італійських, каліфорнійських та французьких вин. Компанія має представництво в Україні з 2008 року.