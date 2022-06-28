Попит на військові облігації у гривні впав до 350 мільйонів, – Мінфін

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 28 червня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 351,1 млн грн, однак залучило ще 1,74 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті. Таким чином, надходження від гривневих облігацій впали до мінімуму з середини квітня.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу три місяці під 9,5% надійшло 306,86 млн грн.

Ще 30,05 млн грн Мінфін залучив від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних та 12,6 млн грн – від продажу півторарічних ОВДП під 11,5%.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $46,43 млн під 3,5% річних та річні доларові облігації на $13,13 млн під 3,7%.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 21 червня, змогло залучити 7,68 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 1,39 млрд гривень.

Вже після цього Національний банк 23 червня знову профінансував держбюджет через купівлю "військових" облігацій на 35 млрд грн, збільшивши їхній портфель до 225 млрд грн, у тому числі в червні на 105 млрд грн.

При цьому Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні. Наразі невідомо, чи цей план вдастся виконати.

Нагадаємо, Національний банк 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн. 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн.