Країни "Великої сімки" допомагатимуть Україні "скільки буде потрібно", – заява
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Лідери країн "Великої сімки" (G7) заявили про намір надавати Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки це буде потрібно.
Про це йдеться у спільному комюніке країн G7 за підсумками саміту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для захисту суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться у документі.
Країни G7 також заявили про намір активізувати допомогу Україні у налагодженні виробництва та експорту українських товарів.
Згідно з документом, держави G7 у 2022 році надали Україні гуманітарну допомогу на суму понад $2,8 млрд. Крім того, вони мають намір виділити і вже направили Україні $29,5 млрд у якості бюджетної допомоги.
Крім того, лідери країн G7 заявили про плани проведення міжнародної конференції для збору допомоги у відновленні України, а також продовження обмежувальних заходів щодо РФ.
Як повідомлялося, за підсумками саміту у Баварії країни G7 також домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, доки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою. Також доручено опрацювати запровадження механізму обмеження цін на російські нафту та газ.
Країни G7 також закликали Китай "натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий вердикт Міжнародного Суду від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН (щодо припинення агресії в Україні, – ред.)…, а також негайно та беззастережно вивела свої війська з України".
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Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.
Як бути?
Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !
Україна не має часу чекати.