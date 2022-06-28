Фінляндія виділить Україні 70 мільйонів євро на розвиток та гуманітарну допомогу
Новини БізнесЦензор Макроекономіка
Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.
"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 млн євро на співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", – сказано в повідомленні.
До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.
Близько 28 тис. українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.
Як повідомлялося, Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.
За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.
За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.
Будь ласка, зачекайте...
Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.
Як бути?
Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !