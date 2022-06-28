БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1856 відвідувачів онлайн
Новини Макроекономіка
68 1
допомога (1122) Фінляндія (280)

Фінляндія виділить Україні 70 мільйонів євро на розвиток та гуманітарну допомогу

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

финляндия

Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 млн євро на співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", – сказано в повідомленні.

До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.

Близько 28 тис. українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.

Як повідомлялося, Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні. 

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.

За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все Зе команда розкрадають Наші кошти наші сльози і ті розікрали....

Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.

Як бути?

Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !
показати весь коментар
28.06.2022 18:09 Відповісти
 
 