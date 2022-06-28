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Кабмін (7237) наглядова рада (517) Железняк Ярослав (65)

Кабмін обмежить виплати членам наглядових рад та керівникам державних компаній, – нардеп

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зарплата

Кабінет міністрів планує обмежити на період воєнного стану виплати членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За словами депутата, відповідний проєкт рішення уряду ініціювало Мінекономіки.

"Вважаю це в кращому випадку популізмом, а в гіршому – цілеспрямованою шкодою. Виглядає як чергова спроба під виглядом війни витиснути незалежний менеджмент з держпідприємств і згорнути реформу корпоративного управління", – прокоментував Железняк.

Як повідомлялося, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
А эта Железяка не хочет прокомментировать минимальный прож.минимум для пенсионеров 2000гр.?Старичков системно уничтожают!
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28.06.2022 17:58
+5
Наші кошти наші сльози і ті розікрали....

Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.

Як бути?

Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !
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28.06.2022 17:55
+5
запропонуйте касирам з АТБ, у нас же кухарки та фізкультурники по трускавецьким канонам можуть управляти державою, а дохторка Безугла навіть всім військом! Я думаю що касир з АТБ або роботяга-путієць з залізниці краще наглядатиме в Укрзалізниці ніж СерЛєщ і причому за 95 тис а не за 350-500 тис. Економія держбюджету значна
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28.06.2022 21:25
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Да, ну. Хто за такі гроші буде наглядати?
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28.06.2022 17:16 Відповісти
запропонуйте касирам з АТБ, у нас же кухарки та фізкультурники по трускавецьким канонам можуть управляти державою, а дохторка Безугла навіть всім військом! Я думаю що касир з АТБ або роботяга-путієць з залізниці краще наглядатиме в Укрзалізниці ніж СерЛєщ і причому за 95 тис а не за 350-500 тис. Економія держбюджету значна
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28.06.2022 21:25 Відповісти
Роботяга путеец,как и все работники УЗ сидим без аванса...Задержка уже 9 дней.Говорят нам плотят из бюджета денег нет,и непонятно когда будут....
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29.06.2022 08:50 Відповісти
Алекс Алекс 9af28600
Кто буде наглядати?Я буду наглядати і за 50 тисяч.
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28.06.2022 22:08 Відповісти
Наші кошти наші сльози і ті розікрали....

Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.

Як бути?

Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !
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28.06.2022 17:55 Відповісти
Якщо б хтось не вибрав недолугого, то може б і війни не було б. звертайся до виборців президента, бо президент не розподіляє бюджетні кошти, а люди можливо поможуть, а можливо і ні
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28.06.2022 19:25 Відповісти
А эта Железяка не хочет прокомментировать минимальный прож.минимум для пенсионеров 2000гр.?Старичков системно уничтожают!
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28.06.2022 17:58 Відповісти
"голос"-дякуючи вам а Українв вже неїснує інвалідів калясочників Ви з.агентом російських спецслужб Порошенко всіх знищили. Горіти вам ***** в пеклі
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28.06.2022 18:31 Відповісти
дурень ти повний, Порошенко це ЛЮДИНА СКАЛА а ти бовдур
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01.07.2022 23:39 Відповісти
Вважаю що їм і депутата мвзагалі потрібно зменшити зарплати до 8000грн.на більше вони не заслуговують! Яка зарплата у директора,,укрпошти,, Смілянського???(1000000)грн а у водія ,,укрпошти,,- 7500грн.козли!!!!
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28.06.2022 20:32 Відповісти
Багато фактів зафіксовано, потрібно вирізати тих покидьків , адже судова система їх покриває?
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28.06.2022 21:03 Відповісти
Пленых содержат за 3000 грн.А у меня пенсия 1934 грн.Так пленым не надо ни за что платить,а мне из этих 1934 грн. нужно платить за свет,за газ,за квартиру,за воду,за вывоз мусора.Да еще за лекарства,на которые они подняли безмерно цены.А на продукты?Вообще издевательство.
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28.06.2022 22:17 Відповісти
Правительство страны упорно не хочет видеть своих полуголодных и нищих стариков - они тихой сапой избавляются от ненужного им балласта!Правительство я представляю для себя как убийц стариков.
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28.06.2022 22:31 Відповісти
корупція щас так називається-реформа корпоративного управління
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29.06.2022 05:27 Відповісти
на госпредприятиях менеджмент не живет на одну зп - чем больше туменьшать тем больше будут воровать
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29.06.2022 08:17 Відповісти
Для того щоб не крали є дбр, нзк, поліція, які отримують за.
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29.06.2022 08:50 Відповісти
Розвелося цих різних наглядачів,які зжерають державний бюджет, а толку від них нижче нуля, бо створюють корупційні схеми. А потім волають, що грошей не хватає. А до цього часу всі ці глисти мали зарплати за мільйон.
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29.06.2022 09:04 Відповісти
 
 