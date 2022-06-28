Кабмін обмежить виплати членам наглядових рад та керівникам державних компаній, – нардеп
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Кабінет міністрів планує обмежити на період воєнного стану виплати членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
За словами депутата, відповідний проєкт рішення уряду ініціювало Мінекономіки.
"Вважаю це в кращому випадку популізмом, а в гіршому – цілеспрямованою шкодою. Виглядає як чергова спроба під виглядом війни витиснути незалежний менеджмент з держпідприємств і згорнути реформу корпоративного управління", – прокоментував Железняк.
Як повідомлялося, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Кто буде наглядати?Я буду наглядати і за 50 тисяч.
Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.
Як бути?
Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !