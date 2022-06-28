Кабмін обмежить виплати членам наглядових рад та керівникам державних компаній, – нардеп

Кабінет міністрів планує обмежити на період воєнного стану виплати членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За словами депутата, відповідний проєкт рішення уряду ініціювало Мінекономіки.

"Вважаю це в кращому випадку популізмом, а в гіршому – цілеспрямованою шкодою. Виглядає як чергова спроба під виглядом війни витиснути незалежний менеджмент з держпідприємств і згорнути реформу корпоративного управління", – прокоментував Железняк.

Як повідомлялося, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.