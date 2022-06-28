Відомий фінський виробник обладнання для заготівлі деревини позбувся бізнесу в Росії

Фінський виробник обладнання для обробки деревини Ponsse Plc продає свою дочірню компанію в Росії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, відповідну угоду було підписано сьогодні, 28 червня.

Покупцем активів стало місцеве ТОВ "Бізон" Олексія Воронкевича, структури якого займалися роздрібною торгівлею технікою Ponsse у східній частині Росії. Сума угоди не розкривається.

"Продаж не матиме істотного впливу на результат Ponsse, і Ponsse не зафіксує жодного значного знецінення або прибутку у звіті про прибутки та збитки за другий квартал в результаті продажу", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що угода буде закрита до кінця третього кварталу 2022 року.

Згідно з фінансовою звітністю за 2021 рік, продажі в Росії та Білорусі склали приблизно 20% чистих продажів Ponsse.

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Експортні та сервісні операції Ponsse в Росії були припинені з 2 березня, коли компанія оголосила, що призупиняє весь експорт до Росії та Білорусі. Водночас ТОВ "Понссе" в РФ призупинило надання запчастин та технічного обслуговування.

15 червня Ponsse оголосила про намір припинити свою діяльність в Росії.

Ponsse – фінська компанія, що спеціалізується на продажі, виробництві та обслуговуванні лісозаготівельних машин.