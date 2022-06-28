Резніков анонсував масштабну закупівлю безпілотників Bayraktar для ЗСУ

Міністерство оборони планує придбати ще десятки безпілотників Bayraktar у турецького заводу Baykar Makina.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

За його словами, плани України щодо придбання цих безпілотників масштабні.

"Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтарктовані та оплачені Міноборони, і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", – зазначив він.

Як повідомлялося, 22 червня українським телеведучий та волонтер Сергій Притула разом з українським блогером Ігорем Лаченковим оголосили всенародний збір коштів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ. Зрештою, вже 24 червня стало відомо, що лише за три дні українці через пожертви зібрали 600 млн грн, які б вистачило на придбання чотирьох безпілотників Bayraktar.

Після того, компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть українським військовим три БПЛА Bayraktar TB2, на які раніше в Україні був оголошений збір коштів.