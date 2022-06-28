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"Велика сімка" може заборонити перевезення російської нафти

Новини БізнесЦензор Енергетика

g7,большая,семерка

Лідери країн "Великої сімки" (G7) на саміті в Баварії домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, доки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.

Про це йдеться у спільному комюніке країн G7 за підсумками саміту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується нафти, ми розглянемо низку заходів, у тому числі варіанти можливого введення всеосяжної заборони на всі послуги, які дозволяють здійснювати морські перевезення російської сирої нафти і транспортування нафтопродуктів по всьому світу, поки нафту не купуватимуть за ціною або нижчою від ціни, узгодженої в консультаціях з міжнародними партнерами", – йдеться у документі.

Водночас у процесі вивчення такого варіанту країни G7 також розглянуть механізми пом'якшення наслідків від обмежувальних заходів, щоб гарантувати, що "найбільш вразливі та постраждалі країни збережуть доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії".

У заяві зазначається, що у G7 закликають країни, які дотримуються тих самих позицій, приєднатися до відповідних заходів.

Крім цього, за підсумками саміту в Баварії в G7 знову заявили про відданість поетапній відмові від російських енергоресурсів.

Зокрема, країни G7 оголосили про намір шукати шляхи скорочення доходів Росії від вуглеводнів, "підтримуючи стабільність на світовому ринку енергоресурсів та мінімізуючи негативні економічні наслідки, особливо для країн із середнім та низьким рівнем доходу".

Країни G7 також закликали Китай "натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий вердикт Міжнародного Суду від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН (щодо припинення агресії в Україні, – ред.)…, а також негайно та беззастережно вивела свої війська з України".

Як повідомлялося, за підсумками саміту у Мюнхені лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися вивчити питання щодо встановлення обмежень цін на імпорт російської нафти та газу, щоб має обмежити здатність Москви фінансувати вторгнення в Україну. 

Автор: Михайло Орлюк
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Qсновні покупці російської нафти в перші 100 днів після вторгнення в Україну мільярдами євро
Китай - 10,93
Нідерланди- 7.04
Італія - 4,59
Німеччина- 4.05
Туреччина - 3,98
Індія- 3.05

CREA
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28.06.2022 21:11 Відповісти
Главное - это новые трубы строить с Арабских стран в Европу и Украина должны продвигать и договариваться со всеми сторонами, чтобы все взяли по участку и одновременно прокладывали трубы для газа и нефти. И в Арабских странах добыча дешевле и можно дешевле покупать будет. Выгодно всем! А России нефть и газ Европе не нужны будут!
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28.06.2022 22:48 Відповісти
Трубами пользуются в основном лапотные репоеды, а другие страны, экспортирующие углеводы используют морской транспорт.
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29.06.2022 07:22 Відповісти
Ключове слово -"може"...
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29.06.2022 04:35 Відповісти
Тоже мне проблема для кацапов. У них в основном бомжи и алкаши. Ведрами нефть будут носить за гранчак стекломоя, в любую страну мира принесут.
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29.06.2022 07:25 Відповісти
 
 