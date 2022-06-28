Мінфін витратив на погашення внутрішнього боргу з початку війни на 64 мільярда більше, ніж залучив, – НБУ

Міністерство фінансів з початку повномасштабного російського вторгнення виплатило за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на 63,6 млрд грн більше, ніж змогло залучити за той же період від розміщення "військових облігацій".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

За даними депозитарію Національного банку, з початку повномасштабного нападу РФ за результатами 54 аукціонів із продажу військових облігацій до державного бюджету залучено:

у березні – 29,3 млрд грн та $12 млн;

у квітні – 20,3 млрд грн, $82 млн та 176,5 млн євро;

у травні – 29,3 млрд грн, $121 млн та 52,3 млн євро;

у червні – 2,3 млрд грн, $221,76 млн та 283,4 млн євро.

"Загальний обсяг залучених коштів за підсумком відповідних аукціонів за період воєнного стану становить понад 81,2 млрд грн, $436,6 млн та 283,4 млн євро і є нижчим за потреби бюджету для обслуговування вже існуючого боргу", – зазначається у повідомленні.

Так, витрати на погашення внутрішніх державних облігацій за відповідний період становили 89,1 млрд грн, $920,8 млн та 168 млн євро, а сума виплачених відсотків за ними – 44,1 млрд грн, близько $25,5 млн та 8,1 млн євро.

Таким чином, витрати на погашення ОВДП перевищують надходження від їх розміщення на 7,9 млрд грн та $484,2 млн. Водночас номінованих у євро облігацій розміщено на 115,4 млн євро більше, ніж погашено. У підсумку погашення ОВДП в еквіваленті переважають надходження від їх розміщення на 18,5 млрд грн, а з урахуванням виплачених відсотків – на 63,6 млрд грн.

За даними депозитарію НБУ, на 27 червня 2022 року розподіл портфеля військових ОВДП між учасниками майже не змінився. Як і раніше, найбільший обсяг військових облігацій, придбаних на аукціоні, сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Другим за обсягами є портфель військових ОВДП, сконцентрований серед громадян та бізнесу України. Він становить:

10,9 млрд грн (13,2% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

$75,1 млн (17,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);

34,9 млн євро (12,8 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на суму більше 1 млрд грн.

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Як повідомлялося, Національний банк минулого тижня, 23 червня, знову профінансував держбюджет через купівлю "військових" облігацій на 35 млрд грн, збільшивши їхній портфель до 225 млрд грн, у тому числі в червні на 105 млрд грн.

При цьому Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні. Наразі невідомо, чи цей план вдастся виконати.

Нагадаємо, Національний банк 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн. 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн.