Країни "Великої Сімки" виділять $4,5 мільярда на продовольчу безпеку
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Лідери країн "Великої Сімки" домовилися виділити понад $4,5 млрд на вирішення глобальної продовольчої безпеки.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.
Зазначається, що понад половину із указаної суми надійде зі США. Президент Джо Байден оголосить про додаткове фінансування в розмірі $2,76 млрд, щоб допомогти захистити найбільш уразливе населення світу та пом’якшити наслідки війни РФ в Україні з огляду на зростання продовольчої безпеки та недоїдання.
Ці нові інвестиції підтримають зусилля у більш ніж 47 країнах та регіональних організаціях у підтримці задоволення зростаючих потреб, додали в Білому домі.
Так, із $2,76 млрд від США $2 млрд будуть спрямовані на порятунок життя за допомогою екстрених втручань, а $760 млн – на стабільну короткострокову продовольчу допомогу, щоб пом’якшити подальше зростання бідності, голод і недоїдання у вразливих країнах, на які вплинули високі ціни на продукти харчування, добрива та паливо.
Зазначається, що за прогнозами, у 2022 році до 40 млн людей можуть опинитися в бідності внаслідок війни РФ в Україні та її вторинних наслідків. При цьому 20 млн людей можуть зіткнутися із загрозою голодної смерті.
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Ми ВПО втікли від рашистів під КиЇВ до Соф. Борщагівки - виплатів 0.
Як бути?
Звертаємось до президента для врегулювання питання щодо виплат ВПО! Люди виїхали зі своїх квартир в зв'язку з російською агресією ,з малими дітьми майже без нічого , в надії на допомогу від держави. Як отримують люди ВПО до сих пір не зрозуміло, багато людей які приїхали з березня місяця ,досі не отримали жодної виплати, людям нема за що їснувати в іншому місті. Люди які приїхали пізніше отримують виплати, а з березня місяця люди чекають, багато людей почали повертатися в свої домівки тому що їм нема за що їснувати в іншому місті. Безкоштовного проживання немає, в гуртожитках які офіційно є прихистком для переселенців змушують платити людей від 1500 гривень за людину в місяць, підкажіть українцям що робити, якщо немає родичів в безпечних містах, якщо немає грошей?
Ви казали , українці виїзжайте в безпечні міста ,ви для нас важливі, всі 4 місяці люди бачать ,як вони важливі для нашої держави !