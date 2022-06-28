Країни "Великої Сімки" виділять $4,5 мільярда на продовольчу безпеку

Лідери країн "Великої Сімки" домовилися виділити понад $4,5 млрд на вирішення глобальної продовольчої безпеки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому.

Зазначається, що понад половину із указаної суми надійде зі США. Президент Джо Байден оголосить про додаткове фінансування в розмірі $2,76 млрд, щоб допомогти захистити найбільш уразливе населення світу та пом’якшити наслідки війни РФ в Україні з огляду на зростання продовольчої безпеки та недоїдання.

Ці нові інвестиції підтримають зусилля у більш ніж 47 країнах та регіональних організаціях у підтримці задоволення зростаючих потреб, додали в Білому домі.

Так, із $2,76 млрд від США $2 млрд будуть спрямовані на порятунок життя за допомогою екстрених втручань, а $760 млн – на стабільну короткострокову продовольчу допомогу, щоб пом’якшити подальше зростання бідності, голод і недоїдання у вразливих країнах, на які вплинули високі ціни на продукти харчування, добрива та паливо.

Зазначається, що за прогнозами, у 2022 році до 40 млн людей можуть опинитися в бідності внаслідок війни РФ в Україні та її вторинних наслідків. При цьому 20 млн людей можуть зіткнутися із загрозою голодної смерті.