"Укрпошта" випустила нову поштову марку "Українська мрія"

Із 28 червня на всій території України вводиться в обіг третя поштова марка воєнного часу "Українська мрія".

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Вона уособлює незламність і волю українців: знищено літак, проте знищити українську мрію, прагнення до свободи не можливо. А головною мрією кожного є перемога над ворогом, яку українці наближають, працюючи кожен на своєму напрямку", – йдеться у повідомленні.

Основою ескізів поштової марки, конвертів, листівки та штемпеля став малюнок 11-річної художниці Софії Кравчук з Волині. Вона зобразила літак АН-225 "Мрія", який летить до зірок та прикрашений рожевими квітами.

Придбати марку, яку випустили тиражем 3 млн штук, можна буде у поштамтах усіх областей, міських відділеннях "Укрпошти" (включно до райцентрів) або в онлайн-магазинах компанії на Amazon, eBay, Kasta і Prom чи філателістичному магазині компанії та на Rozetka. Також доступний тематичний мерч на Kasta і Prom.

Як і на попередні поштові випуски, діятимуть обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів, 5 конвертів та 5 листівок.

Крім того, "Укрпошта" вперше на поштовій марці "Українська мрія" застосувала новий номінал U (еквівалент 12 грн). Він замінив собою номінал V, який раніше був надрукований на українських марках, а нині ця літера стала символом російської агресії.