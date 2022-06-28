"Газпром" заявив про відновлення постачання газу "Турецьким потоком"

Російський "Газпром" оголосив про відновлення транспортування газу трубопроводом "Турецький потік" після проведення профілактичних робіт.

Як заявляє російський монополіст, транспортування газу було поновлено напередодні увечері.

"Газпром" призупинив транспортування газу обома нитками газопроводу "Турецький потік" для проведення планових робіт з 21 червня, відновити його планувалося 28 червня.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

З 11 по 21 липня "Північний потік" має бути зупинено на плановий ремонт. За даними видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням свого основного експортного газопроводу, щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт.

Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.