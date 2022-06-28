БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2239 відвідувачів онлайн
Новини НерухомістьКорпоративні відносини
390 0
готелі (91) готель (134) Росія (11617)

Один із найбільших світових готельних операторів оголосив про припинення роботи в Росії

Новини БізнесЦензор Нерухомість Корпоративні відносини

отель

Британська компанія InterContinental Hotels Group (IHG), яка керує відомими світовими готельними брендами InterContinental, Holiday Inn, Indigo, Crowne Plaza та іншими, оголосила про припинення роботи в Росії.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті компанії.

Компанія нагадує, що після початку повномасштабної розв’язаної Росією війни проти України IHG прийняла рішення призупинити інвестиції, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів в Росії, а також закрила свій корпоративний офіс у Москві.

"Згодом, 8 квітня, ми оголосили, що ведемо переговори з власниками 28 готелів під брендом IHG в Росії щодо комплексного, довгострокового управління та франчайзингових контрактів, за якими ці готелі працюють. Зараз ми припиняємо всі операції в Росії відповідно до еволюції режимів санкцій у Великобританії, США та ЄС, а також поточних і зростаючих проблем, пов’язаних із діяльністю в Росії", – йдеться у заяві компанії.

Водночас IHG планує продовжити надавати підтримку своїм співробітниками в Росії та Україні.

IHG – один з найбільших у світі готелів операторів, його готелі працюють у більш ніж 100 країнах. Групі належать бренди InterContinental, Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent Hotels, Indigo і ряд інших.

За даними на сайті компанії, тільки в Москві та Московській області працюють 12 готелів під брендами IHG. Крім того, готелі під управлінням мережі розташовані в кількох інших російських містах. В Україні IHG керує столичним готелем InterContinental та кількома готелями Holiday Inn.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 