Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують знижуватися

Низка українських мереж АЗС 28 червня зменшила вартість автогазу.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Ресурс на станціях мережі БРСМ-Нафта здешевшав на 15 копійок – до 40,19 грн/л. На 1,3 грн дешевшим став автогаз у мережі Chipo – до 39,3 грн/л.

На 0,50-3 грн знизили ціни регіональні мережі, такі як Автотранс, Укргазвидобування, Катрал, VostokGaz і Rodnik.

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.