Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують знижуватися
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Низка українських мереж АЗС 28 червня зменшила вартість автогазу.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Ресурс на станціях мережі БРСМ-Нафта здешевшав на 15 копійок – до 40,19 грн/л. На 1,3 грн дешевшим став автогаз у мережі Chipo – до 39,3 грн/л.
На 0,50-3 грн знизили ціни регіональні мережі, такі як Автотранс, Укргазвидобування, Катрал, VostokGaz і Rodnik.
Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.
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