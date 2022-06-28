БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
735 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
293 0
авто (3608) АЗС (1490) ціни (2968) скраплений газ (1041)

Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують знижуватися

Новини БізнесЦензор Транспорт

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

Низка українських мереж АЗС 28 червня зменшила вартість автогазу.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Ресурс на станціях мережі БРСМ-Нафта здешевшав на 15 копійок – до 40,19 грн/л. На 1,3 грн дешевшим став автогаз у мережі Chipo – до 39,3 грн/л.

На 0,50-3 грн знизили ціни регіональні мережі, такі як Автотранс, Укргазвидобування, Катрал, VostokGaz і Rodnik. 

Зазначається, що зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 