БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
735 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
566 0
альтернативна енергетика (652) Зелений тариф (321) Міненерго (689)

Міненерго збільшило розмір виплат виробникам електроенергії за "зеленим тарифом"

Новини БізнесЦензор Енергетика

вэс

Міністерство енергетики встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел на період воєнного стану.

Про це йдеться в наказі міністерства №206, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Тепер Державне підприємство "Гарантований покупець" розподілятиме між виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" усі грошові кошти, отримані від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел", – йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, за результатами продажу електричної енергії розподіл грошових коштів здійснюється відповідно до таких показників:

  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 15%);
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії вітру – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 16%);
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з гідроенергії – сума, що дорівнює значенню 35% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік;
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біогазу – сума, що дорівнює значенню 40% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік;
  • для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біомаси – сума, що дорівнює значенню 75% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 60%).

Водночас в разі наявності залишку коштів на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу, він розподіляється та спрямовується виробникам пропорційно розміру нарахувань для відповідного виробника, здійснених з урахуванням цих же показників, але не більше вартості товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за "зеленим" тарифом для такого виробника.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, російська воєнна агресія вивела з ладу 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

Станом на 16 травня держпідприємство "Гарантований покупець" з початку 2022 року сплатило виробникам "зеленої" електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 14,2 млрд грн, з яких за електроенергію, відпущену у 2021 році – 6,7 млрд грн, у 2022 – 7,4 млрд грн.

Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці у тарифах для ВДЕ-генерації перед "Гарантованим покупцем" станом на 16 травня становив близько 10 млрд грн. Станом на кінець січня ця сума оцінювалася у 11,2 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 