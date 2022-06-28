Міненерго збільшило розмір виплат виробникам електроенергії за "зеленим тарифом"

Міністерство енергетики встановило новий порядок розподілу коштів для виробників електроенергії з альтернативних джерел на період воєнного стану.

Про це йдеться в наказі міністерства №206, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Тепер Державне підприємство "Гарантований покупець" розподілятиме між виробниками електроенергії за "зеленим тарифом" усі грошові кошти, отримані від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел", – йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, за результатами продажу електричної енергії розподіл грошових коштів здійснюється відповідно до таких показників:

для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 15%);

для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії вітру – сума, що дорівнює значенню 18% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 16%);

для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з гідроенергії – сума, що дорівнює значенню 35% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік;

для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біогазу – сума, що дорівнює значенню 40% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік;

для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біомаси – сума, що дорівнює значенню 75% від середньозваженого розміру "зеленого" тарифу за 2021 рік (раніше – 60%).

Водночас в разі наявності залишку коштів на поточному рахунку після виконання попередніх показників розподілу, він розподіляється та спрямовується виробникам пропорційно розміру нарахувань для відповідного виробника, здійснених з урахуванням цих же показників, але не більше вартості товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за "зеленим" тарифом для такого виробника.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, російська воєнна агресія вивела з ладу 30% сонячної та понад 90% вітрової генерації.

Станом на 16 травня держпідприємство "Гарантований покупець" з початку 2022 року сплатило виробникам "зеленої" електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 14,2 млрд грн, з яких за електроенергію, відпущену у 2021 році – 6,7 млрд грн, у 2022 – 7,4 млрд грн.

Борг НЕК "Укренерго" щодо компенсації різниці у тарифах для ВДЕ-генерації перед "Гарантованим покупцем" станом на 16 травня становив близько 10 млрд грн. Станом на кінець січня ця сума оцінювалася у 11,2 млрд грн.